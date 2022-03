© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: ex premier Abe torna a sollecitare dibattito sulla condivisione nucleare - L'ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha ribadito il parere secondo cui Tokyo dovrebbe compiere un passo storico e valutare un accordo di condivisione nucleare con gli Stati Uniti, alla luce del nuovo scenario di sicurezza globale delineato dalla crisi in Ucraina e dal rischio di una invasione di Taiwan. Durante un incontro della principale corrente del Partito liberaldemocratico (Pld) da lui presieduta, l'ex premier ha ribadito l'opinione espressa questa settimana nel corso di una intervista televisiva: "Dobbiamo pensare al motivo per cui le ex Repubbliche sovietiche nell'Est Europa hanno voluto aderire alla Nato e ne sono effettivamente divenuti membri dopo l'indipendenza", ha affermato Abe. "Unendosi agli altri Paesi membri che esercitano l'autodifesa collettiva (quei Paesi) hanno provveduto alla loro sicurezza. E questo significa anche essere protetti dalla minaccia delle armi atomiche tramite la condivisione nucleare", ha dichiarato l'ex capo del governo. Abe ha ammesso che i "tre principi" del non possesso, non assemblaggio e non introduzione sul suolo nazionale delle armi atomiche costituiscono una politica fondamentale del Giappone. (segue) (Res)