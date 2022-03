© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: ministero Esteri su espulsione diplomatici russi all'Onu, è un "abuso" degli Usa - La Cina ritiene che gli Stati Uniti debbano "agevolare i diplomatici degli Stati membri delle Nazioni Unite nell'adempimento delle loro mansioni" e "non abusare dello status di nazione ospitante" per prendere "decisioni unilaterali". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, dopo che Washington ha ordinato l'espulsione di 12 diplomatici dalla missione russa presso le Nazioni Unite con l'accusa di spionaggio. "La Cina è preoccupata per questo provvedimento e auspica che gli Stati Uniti possano renderne conto in modo dettagliato", ha aggiunto il portavoce. Stando a quanto riferito il 28 febbraio dalla portavoce della missione statunitense presso l'Onu, Olivia Dalton, i 12 "hanno approfittato dei privilegi offerti dal risiedere negli Stati Uniti per condurre attività di spionaggio" pericolose per la sicurezza nazionale. L'ambasciatore russo presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzia, ha affermato che ai diplomatici è stato ordinato di lasciare gli Stati Uniti entro il 7 marzo prossimo. (segue) (Res)