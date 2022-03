© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: ministero Esteri Pechino, visita Mike Pompeo "spudorata e inutile" - La visita dell'ex segretario di Stato Usa Mike Pompeo a Taiwan è un atto "spudorato e inutile". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, dopo i colloqui intercorsi oggi a Taipei tra l'ex funzionario e la presidente Tsai Ing-wen. Durante l'incontro con la leader progressista, Pompeo è stato insignito dell'Ordine della stella brillante, un'onorificenza conferitagli per il contribuito prestato alla promozione dei legami Usa-Taiwan durante il suo mandato. In merito alla recente situazione in Ucraina, l'ex funzionario si è detto "fiducioso" nella capacità dell'amministrazione di impedire che lo Stretto viva una situazione analoga, e ha riaffermato il sostegno degli Stati Uniti in caso di eventuali minacce alla sicurezza. Pompeo concluderà la visita sull'Isola il 5 marzo prossimo. (segue) (Res)