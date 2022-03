© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: Usa, tre senatori propongono disegno di legge per sanzionare la Cina in caso di invasione - Tre senatori statunitensi hanno proposto un disegno di legge finalizzato a imporre sanzioni finanziarie alla Cina in caso di invasione, blocco o cambio di regime a Taiwan attraverso la coercizione. Lo riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Cna", aggiungendo che nei suddetti casi la legge annullerebbe tutte le transazioni in corso tra le parti e conferirebbe al presidente statunitense il potere di varare sanzioni contro Pechino entro 30 giorni. Queste, tra le altre cose, includono la revoca dei visti e l'imposizione di restrizioni ai cittadini cinesi coinvolti nell'azione di forza contro Taiwan, il divieto di investire in azioni detenute da entità sanzionate e limiti ai pagamenti e al trasferimento del credito con istituti finanziari della Repubblica popolare. Il disegno è stato proposto dai senatori Kevin Cramer, John Kennedy e Rick Scott, con l'obiettivo di scoraggiare un'eventuale offensiva da parte cinese sul modello russo. (segue) (Res)