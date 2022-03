© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: impeachment giudice capo, governo punta ad avviare dibattito parlamentare domenica - Il governo del Nepal intende avviare il dibattito sull’impeachment del giudice capo della Corte suprema, Cholendra Shumsher Rana, nella prossima seduta della Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento, in programma domenica 6 marzo. Lo ha dichiarato alla stampa il ministro del Diritto, della giustizia e degli affari parlamentari, Dilendra Prasad Badu. Il ministro ha ricordato che, secondo il regolamento della Camera, il dibattito può iniziare sette giorni dopo la presentazione della mozione d’accusa, presentata in questo caso il 13 febbraio, e che l’aula può decidere se procedere o se sottoporre la questione a una commissione, che avrebbe tre mesi di tempo per esaminarla e presentare una relazione. Badu ha auspicato che non ci sia ostruzionismo da parte della principale forza di opposizione, il Partito comunista del Nepal marxista-leninista unificato (Cpn-Uml). (Res)