I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Cuba, astensione su risoluzione Onu scelta “forte e coerente” - Il governo di Cuba ha definito “forte e coerente” la sua scelta di astenersi ieri durante il voto all'Assemblea genarle Onu della risoluzione contro l’invasione russa dell’Ucraina. “La posizione di Cuba è forte e coerente. Difendiamo il diritto internazionale e ci impegniamo per la Carta delle Nazioni Unite. Difendiamo la pace in ogni circostanza e ci opponiamo inequivocabilmente all'uso o alla minaccia dell'uso della forza contro qualsiasi Stato”, si legge in una serie di tweet pubblicati dal ministero degli Esteri cubano, in cui si ribadisce tuttavia la legittimità delle minacce alla sicurezza addotte da Mosca: “Nulla di quanto espresso in Assemblea generale, né la risoluzione adottata può nascondere il fatto che, nel corso di decenni, c'è stato un tentativo permanente da parte degli Stati Uniti di espandere il proprio dominio militare ed egemonico in Europa e intorno alla Russia. Per molti anni, osservatori provenienti da diverse parti del mondo e dagli Stati Uniti hanno messo in guardia dal pericolo di cercare di circondare e porre minacce militari nei suoi confronti". (segue) (Res)