I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Lula in Messico parla di ritorno alla presidenza e guerra in Ucraina - La volontà di tornare a candidarsi alla presidenza del Brasile e un rinnovato impegno per la pace nelle ore della crisi russo-ucraina. Sono alcuni dei temi toccati mercoledì in Messico dall'ex presidente del Brasile, Luis Inacio "Lula" da Silva, durante gli incontri con il presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador, e con il gruppo parlamentare del Movimento di rigenerazione nazionale (Morena), il principale partito di governo. La riunione con Lopez Obrador, riferiscono consiglieri di Lula ai media brasiliani, si è principalmente centrata sulla guerra in atto in Ucraina, con la sottolineatura di un "dialogo per la pace". Terminato l'incontro a porte chiuse, di circa quattro ore, Lula si è recato all'assemblea dei parlamentari "morenisti", alimentando la voce che da tempo accompagna le sue uscite pubbliche. "Pensiamo di concorrere alle nuove elezioni in Brasile", ha detto. (segue) (Res)