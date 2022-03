Veneto: Bertin (Confcommercio), senza russi impatto forte su economia regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto, interpellato da Agenzia Nova, esprime forte preoccupazione per le conseguenze del conflitto in Ucraina. “Per noi l’impatto è e sarà molto sensibile, perdere presenze di russi e ucraini è grave, perché puntavamo su turismo culturale e termale. Ora le nostre aziende vivono col turismo locale, non possiamo andare avanti senza certezze in prospettiva. Siamo messi a dura prova, anche per i costi che hanno avuto un’accelerazione importante. Per questo abbiamo chiesto a Regione e Governo di togliere le accise sulle bollette, cercando di avere fonti alternative”. Non mancano segnali positivi, che tocca la grande solidarietà che si è attivata in questi giorni. «Ci stiamo attrezzando mettendo a disposizione 500 posti letto per i profughi, sono fiducioso che si possa trovare la giusta mediazione. Il conflitto non fa bene a nessuno, è solo un braccio di ferro delle grandi potenze sulla pelle delle persone e dell’Europa”, conclude Bertin.(Rev)