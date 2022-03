Ucraina: gigante petrolifero russo Lukoil chiede l'immediata sospensione della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera russa Lukoil, la più grande del Paese tra quelle private, chiede l'immediata sospensione dei combattimenti in Ucraina e sostiene pienamente la risoluzione del conflitto attraverso negoziati e mezzi diplomatici. Lo si legge nel comunicato stampa pubblicato oggi dalla società. L'azienda dichiara inoltre di compiere ogni sforzo per continuare a operare in modo stabile in tutti i Paesi e le regioni in cui è presente, adempiendo alla sua missione principale, ovvero garantire forniture energetiche affidabili ai consumatori di tutto il mondo. "Lukoil, nelle sue attività, è pienamente impegnata nel rafforzamento della pace, delle relazioni internazionali e dei legami umanitari", come affermato dalla compagnia. (Rum)