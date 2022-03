Edilizia: l’ex caserma Duodo di Udine diventerà un polo scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornerà a nuova vita l’ex caserma Duodo di viale Ungheria, a Udine, un’area di 6.500 metri quadri di proprietà del Comune. Lo ha annunciato l’assessore alle Infrastrutture e al territorio del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti, che oggi ha visitato il fabbricato insieme all’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, e al sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Negli spazi dell’immobile, abbandonato da oltre vent’anni, nasceranno aule scolastiche e stanze per ospitare gli studenti. Dopo la ristrutturazione, il cui costo è stimato in circa 10 milioni di euro, l’ex caserma potrebbe ospitare 350 ragazzi e un convitto nel fabbricato adiacente. “Gli importi sono importanti, ma con una programmazione adeguata sono certo che troveremo le fonti di finanziamento per raggiungere l’obiettivo a favore della città e dei cittadini”, ha detto Pizzimenti. (segue) (Frt)