Ucraina: quali e quante armi vengono fornite a Kiev

- Armi anticarro, missili antiaerei, mitragliatrici pesanti e fucili d'assalto: la comunità internazionale sta fornendo un vasto arsenale all'Ucraina invasa dalla Russia. In particolare, secondo ricerche effettuate dal quotidiano “Handelsblatt”, il Belgio ha inviato 5 mila mitragliatici e 200 armi anticarro, mentre la Danimarca ha mobilitato duemila giubbotti antiproiettile, 300 missili terra-aria Stinger e 2.700 sistemi per l'impiego contro i mezzi corazzati. Dalla Germania sono arrivati a Kiev mille lanciarazzi anticarro Panzerfaust-3, 500 Stinger. Inoltre, il governo federale consegnerà alle Forze armate ucraine 2.700 lanciamissili terra-aria Strela di produzione sovietica e già in dotazione all'esercito della Repubblica democratica tedesca. Dall'Estonia arriveranno obici e armi anticarro in quantità non nota, mentre la Finlandia fornirà 2.500 fucili d'assalto e 1.500 missili per l'impiego contro i mezzi corazzati. Quante e quali armi verranno spedite in Ucraina da Italia, Francia e Polonia non è noto. (segue) (Geb)