Ucraina: quali e quante armi vengono fornite a Kiev (2)

- Il Regno Unito ha consegnato a Kiev 2 mila missili anticarro, mentre dal Canada giungeranno 100 sistemi per lo stesso impiego. Lettonia e Lituania forniranno rispettivamente le medesime armi e degli Stinger, in numero non noto. I Paesi Bassi hanno predisposto 200 Stinger, 50 Panzerfaust-3 e 100 fucili da tiratore scelto. Norvegia e Svezia invieranno rispettivamente 2 mila e 5 mila armi anticarro, con Stoccolma che consegnerà altrettanti giubbotti antiproiettile. La Spagna fornirà 1.370 missili per l'impiego contro i corazzati, mentre la Repubblica Ceca spedirà a Kiev settemila fucili d'assalto, 30 mila pistole, tremila mitragliatrici e quattromila granate da artiglieria. La Turchia ha mobilitato 12 droni da guerra Bayraktar, mentre gli Stati Uniti forniranno una quantità non precisata di armi anticarro e Stinger. (Geb)