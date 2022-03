Ucraina: Boldrini, sanzioni strada giusta, il conflitto non si vincerà con le armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo continuare a mio avviso con sanzioni stringenti, perché poi noi riusciremo a impedire al regime russo di farla franca, più accorceremo i tempi di questo conflitto, che non ritengo vinceremo attraverso le armi". Lo ha affermato Laura Boldrini, presidente del Comitato permanente sui diritti umani nel mondo della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, a margine dell'incontro di oggi per la giornata europea dei Giusti, ospitato dal Comune di Milano, dal titolo "Prevenire i genocidi e le atrocità di massa. Le storie dei Giusti contro il silenzio e l'indifferenza". "L'Italia può fare molto - ha aggiunto Boldrini -, può fare intanto quello che sta facendo insieme all'Unione Europea, e quindi riuscire a dare una risposta unitaria, perché qui c'è un aggressore e un aggredito, e quindi è giusto essere molto severi nei confronti di Vladimir Putin, che non solo sta mettendo a rischio l'integrità territoriale Ucraina, ma anche la stabilità del mondo intero. Quindi è un'aggressione che non può passare come qualcosa di fisiologico in una diatriba tra Stati, e dunque penso si debba sostenere la popolazione ucraina in loco, con beni di prima necessità perché c'è bisogno di tutto. Ormai assistiamo anche a dei veri e propri atti criminali, cioè bombardamenti di centri abitati mentre la popolazione è ancora presente. Quindi hanno bisogno di acqua, di cibo, di medicinali". "Bisogna continuare a fare questo ma anche aiutare le persone che arrivano in Italia. Io sono molto contenta che l'Unione Europea abbia deciso di attivare una direttiva che consente di dare protezione temporanea, il che significa che queste persone non dovranno andare in procedura d'asilo ma avranno un permesso di soggiorno per almeno un anno", ha concluso la deputata. (Rem)