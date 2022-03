Ucraina: intesa tra ministri dell'Interno Ue su protezione temporanea ai profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione tra i ministri europei dell'Interno si è giunti ad un accordo per la "protezione temporanea" dei profughi ucraini che "scappano dalla guerra". Lo hanno annunciato il ministro dell'Interno francese, Gerld Darmanin e la commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson. Al momento resta da specificare se la decisione includerà anche chi scappa dal Paese senza avere la cittadinanza ucraina. Contrari riferiscono i media francesi, alcuni Paesi come Polonia, Slovacchia, Ungheria e Austria che si sono opposti a questo punto. (Rum)