Veneto: Zaia, per concessioni balneari serve riconoscere l’indennizzo degli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solo riconoscendo il valore aziendale e l’indennizzo degli investimenti ai concessionari uscenti si possono tutelare realmente le imprese storiche che hanno creato e contraddistinto l’offerta balneare di qualità della costa veneta”. Lo dice il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, sottolineando, assieme all’assessore al Turismo Caner, la necessità di intervenire nella proposta di legge contenuta nell’emendamento al Ddl Concorrenza, presentato dal governo per la riforma del demanio marittimo. “Non siamo mai stati contrari alle gare, ma riteniamo che sia necessario garantire l’ammortamento e la valorizzazione dell’esperienza professionale: elemento imprescindibile per scrivere il futuro delle concessioni demaniali. Non è assolutamente accettabile che nel provvedimento sulle concessioni approvato dal Governo compaia solamente il concetto residuo di ammortamento. In Veneto gli imprenditori hanno sempre investito milioni di euro nelle proprie attività, fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare e per questo motivo la Regione intende continuare a fare la sua parte chiedendo una correzione della norma”, conclude Zaia.(Rev)