Terzo Settore: Borrelli (Fnsc), forum servizio civile pronto ad aiutare Ucraina

- “Nel corso dell’incontro tenutosi ieri mattina con il ministro Dadone, abbiamo valutato le possibili azioni di sostegno alla crisi ucraina che gli enti potranno mettere in campo con l’aiuto dei giovani in servizio civile. Le nostre organizzazioni sono già a vario titolo impegnate, sia in Italia che in altri paesi attraverso le proprie reti, e si adopereranno per assicurare, anche in concerto con il ministero e il dipartimento, il massimo supporto al popolo ucraino". Lo ha affermato in una nota il presidente del Forum nazionale del Servizio civile Enrico Maria Borrelli: "Il Forum Nazionale Servizio Civile ha suggerito al ministro quattro linee di intervento: l’assistenza ai profughi e alle persone vulnerabili che stanno subendo le conseguenze del conflitto presenti sul territorio italiano; il sostegno nella raccolta e invio di beni di prima necessità nei campi profughi lungo il confine e nei centri di accoglienza in territorio italiano; il sostegno alla gestione dei campi profughi lungo il confine, anche attraverso l’invio di operatori volontari del servizio civile; l’attivazione degli ostelli della gioventù presenti su tutto il territorio nazionale e l’impiego di giovani in servizio civile per le attività di accoglienza, supporto materiale, linguistico e psicologico”. (segue) (Ren)