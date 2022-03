Terzo Settore: Borrelli (Fnsc), forum servizio civile pronto ad aiutare Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrelli ha proseguito: “La pace è un processo tanto complesso quanto necessario che va costruito ogni giorno. Non è un caso che il servizio civile sia nato in Italia dall’obiezione di coscienza al servizio militare, alle guerre e all’uso delle armi, per favorire la diffusione di una cultura della pace e della nonviolenza quali strumenti per ricomporre i conflitti e fortificare i legami sociali. Mai come in questo momento, si comprende quale sia il principale ruolo che il servizio civile deve rivestire nell’educazione dei giovani, ovvero la necessità che esso sia per il nostro Paese e per l’Europa scuola e strumento di educazione alla nonviolenza, all’inclusione e all’impegno civile quali fattori di progresso e presidio di pace”. Infine ha concluso: “Accogliamo con favore l’invito della ministra Dadone e per questo ribadiamo l’importanza di assicurare agli enti di servizio civile la massima flessibilità di intervento in questa fase, favorendo una rimodulazione dei progetti attualmente in corso affinché si possano utilizzare le risorse umane ed organizzative già in campo, e la necessaria agibilità assegnando a questi interventi una priorità assoluta su tutte le altre scadenze”. (Ren)