Imprese: Equileap, Enel confermata nella Top 100 di aziende che promuovono parità di genere

- Enel si conferma per il terzo anno consecutivo nella Top 100 globale della classifica Equileap sulla parità di genere, riconosciuta come l'azienda italiana più performante e risultando 17ma nella classifica generale. Lo riferisce una nota. “La presenza di Enel in questa classifica conferma che dare priorità alla parità di genere e aumentare la rappresentanza e l'empowerment delle donne sta creando nuove opportunità e sta consentendo di far emergere l'ampia diversità di talenti che coesistono nel nostro Gruppo: ci impegniamo a promuovere il coinvolgimento delle persone in tutta l'organizzazione e a innovare sfruttando il mix unico di competenze e passioni che sono alla base del nostro modello di business sostenibile", ha commentato Guido Stratta, direttore People e Organization di Enel. Nell'edizione 2022, la ricerca di Equileap ha valutato quasi quattromila aziende sull'uguaglianza di genere in 23 mercati sulla base di 19 criteri approfonditi, tra cui l'equilibrio di genere della forza lavoro, nelle posizioni dirigenziali e nel consiglio di amministrazione, nonché il divario retributivo, la fruizione dei congedi parentali e la prevenzione delle molestie sessuali. La presenza di Enel in questa graduatoria, prosegue la nota, è il risultato delle sue azioni volte a promuovere costantemente l’accesso delle donne al Cda, alle posizioni manageriali e alle assunzioni, contribuendo alla parità retributiva e favorendo il welfare e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutti i suoi dipendenti. (Com)