Salute: Villani (M5s), bene approvazione mozione autismo in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "È molto positivo che il Parlamento abbia messo al centro della sua agenda il tema dei disturbi dello spettro autistico. Con questa mozione, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e accolta dalla maggioranza, vogliamo raccogliere le istanze che le famiglie percepiscono come assolutamente centrali per il raggiungimento di una qualità di vita soddisfacente e dignitosa. È necessario che lo Stato si prenda cura di loro mediante l'adozione di politiche sanitarie, educative e sociali che incrementino i servizi e a migliorino l'organizzazione delle risorse a loro supporto o a quello dei loro cari". Così il deputato del Movimento 5 stelle della Commissione Affari sociali Virginia Villani, nel corso delle dichiarazioni di voto sulle mozioni sullo spettro autistico: "Non dobbiamo dimenticare che la gestione già complessa si è aggravata nel periodo Covid: a causa della pandemia la persona con autismo si è trovata catapultata in un mondo in cui sono cambiate le modalità interattive. Si sono modificate routine quotidiane e tutto ciò ha portato ad un aumento esponenziale del numero di richieste di aiuto da parte delle famiglie delle persone autistiche". (segue) (Ren)