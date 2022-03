Salute: Villani (M5s), bene approvazione mozione autismo in Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villani ha aggiunto: "Per venire incontro alle loro esigenze chiediamo la creazione di poli ad alta specializzazione, il potenziamento della presa in carico domiciliare e il riconoscimento del ruolo del caregiver. Occorre una rivoluzione nel welfare di prossimità e nazionale per superare il modesto recepimento delle norme da parte delle Regioni, la scarsa omogeneità dei servizi sul territorio, spesso la loro inadeguatezza, la mancata continuità dei percorsi di cura, degli interventi riabilitativi ed educativi. A tal proposito, in Campania alcune famiglie si sono dovute rivolgere al TAR per il riconoscimento del diritto alla continuità delle cure". Infine il deputato M5s ha concluso: "Dall'altro lato, chi non ha i mezzi per rivolgersi alla Magistratura, resterà con terapie a singhiozzo: è inaccettabile! Per tali motivi chiederò al Ministero della Salute di intervenire al più presto e di garantire cure continuative per tutti". (Ren)