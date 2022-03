Sardegna: agenti di commercio, nuova scadenza per accedere al contributo di 8 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione raccoglie l’allarme delle migliaia di agenti di commercio sardi e, in accordo con le Camere di commercio (soggetti attuatori dei bandi voucher), adegua i sistemi informatici alle necessità degli operatori e posticipa i termini per richiedere l’agevolazione prevista dal bando voucher “Indennizzi” agenti di commercio. Agli agenti e rappresentanti di commercio sardi colpiti dall’emergenza epidemiologica con conseguente riduzione del proprio fatturato sono infatti stati destinati 8 milioni di euro, che ora potranno essere meglio distribuiti andando a coprire l’intera platea di richiedenti. “La Regione nel corso di questi due anni si è mostrata vicina a chi opera nel territorio – ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas - prevedendo misure economiche capaci di sostenere i settori maggiormente colpiti dalla crisi, per consentire agli operatori di proseguire le attività rimanendo attivamente sul mercato”. È stata quindi accolta la richiesta d’aiuto degli agenti di commercio, definendo il percorso che poi ha portato alla soluzione del problema. (segue) (Rsc)