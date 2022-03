Sardegna: agenti di commercio, nuova scadenza per accedere al contributo di 8 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con spirito di collaborazione positivo abbiamo recepito le richieste che arrivavano dal mondo degli agenti di commercio – ha proseguito il presidente Solinas – i cui operatori ora potranno accedere ai contributi guardando con maggiore serenità al futuro, a testimonianza della volontà di essere realmente punto di riferimento per i cittadini e le cittadine sarde”. Il problema (che senza soluzione avrebbe comportato l’esclusione di centinaia di operatori), ha riguardato il codice Ateco che classifica l’attività economica degli agenti iscritti nel Registro delle Imprese, per il quale è stato richiesto un nuovo allineamento in maniera tale da consentire a tutti di partecipare. Insieme alla soluzione tecnica è stata prevista una dilazione dei tempi di ammissibilità delle domande. Per permettere l'evasione delle istruttorie relative all'aggiornamento dei codici Ateco da parte delle Camere di commercio, le imprese sono quindi state invitate a chiedere l’adeguamento per permettere l'inserimento della richiesta di agevolazione entro il nuovo termine del 7 marzo. Ogni agente di commercio operante e residente in Sardegna potrà ottenere un indennizzo fino a un massimo di 2 mila euro. (Rsc)