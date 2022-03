Ucraina: Caso (M5s), subito beni confiscati alle mafie per accoglienza profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il sindaco di Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma, si è detto pronto a dare ospitalità ai profughi ucraini negli appartamenti confiscati alla 'Ndrangheta nel suo comune: un gesto “bellissimo che fa capire da che parte sta lo Stato, con chi scappa dalla guerra e contro ogni forma di criminalità organizzata”. Lo afferma in una nota Andrea Caso, deputato del Movimento 5 Stelle. “Da commissario antimafia, invito anche altri sindaci a intraprendere la medesima iniziativa, dando un segnale importante a livello internazionale: intanto, ho appena sentito il presidente dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, per esaminare assieme le misure da intraprendere per l'utilizzo dei beni confiscati per l'accoglienza dei profughi ucraini”, ha detto. (Com)