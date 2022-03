Puglia: Maurodinoia, presentato progetto Solar a Bari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Solar nasce per rispondere alla necessità che hanno gli aeroporti di (pre)occuparsi, non solo di sostenibilità socio-economica ma anche e soprattutto ambientale: gli impatti legati al rumore, alla perdita di suolo e di biodiversità, alle emissioni di gas serra, rappresentano le principali sfide che oggi l'industria aeronautica deve affrontare. Le relazioni del Gruppo Intergovernativo delle Nazioni Unite (Ipcc) sulla crisi climatica mostrano chiaramente che il livello di urgenza non è mai stato così alto per contrastare l'impatto delle nostre azioni sui cambiamenti climatici legati alle emissioni di Co2 in atmosfera. Il progetto intende fornire un utile contributo alla realizzazione del programma internazionale "Airport Carbon Accreditation", la certificazione promossa da Aci Europe (Associazione europea dei gestori aeroportuali): si tratta di un quadro strategico di azioni rivolte alle società di gestione aeroportuali e a tutti gli stakeholder coinvolti che intendono perseguire obiettivi di carbon neutrality". (segue) (Ren)