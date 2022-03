Puglia: Maurodinoia, presentato progetto Solar a Bari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E infine: "Ovvero neutralizzare le emissioni di CO2 attraverso programmi di efficientamento energetico, il ricorso a fonti alternative di energia e l'eventuale bilanciamento di eventuali emissioni residue. Nell'ambito del programma i partner implementeranno diverse azioni affinché gli aeroporti possano diventare ambientalmente sostenibili ed efficienti, anche attraverso lo scambio di buone pratiche. L'assessore regionale Anna Maurodinoia ha affermato: "Siamo onorati di avviare qui a Bari il progetto Solar che parte da una nuova gestione ambientale degli aeroporti attraverso un processo di miglioramento continuo ed è gestito in stretta collaborazione con gli stakeholder aeroportuali. È un passo importante e necessario verso quella transizione energetica che è uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. Per il nostro territorio e per i paesi coinvolti nel Programma di Cooperazione inizia un percorso per la sostenibilità ambientale, per rispondere alla crisi climatica e per dare anche buoni esempi di collaborazione tra paesi del Mediterraneo". (Ren)