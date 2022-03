Copasir: Urso, audito Giuseppe Fioroni, prosegue indagine su desecretazione atti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) "nella seduta odierna ha audito l’onorevole Giuseppe Fioroni, già presidente della Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, proseguendo nell’indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti affidata ai relatori onorevoli Federica Dieni e Elio Vito. Nel corso dell’audizione il Comitato ha avuto modo di acquisire ulteriori elementi collegati alle modalità adottate per la conservazione di documenti classificati e per la loro declassifica, utili per identificare margini di miglioramento dell’attuale disciplina". Lo rende noto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso. (Rin)