Difesa: Turchia, testato con successo nuova versione drone Akinci

- Il drone da combattimento turco Akinci ha superato con successo i test di volo con nuovi motori aggiornati e più potenti, che lo rendono la piattaforma più avanzata della sua classe. Lo ha annunciato la compagnia costruttrice Baykar in un messaggio sul suo profilo Twitter ufficiale, allegando un video del test. Si tratta del “velivolo senza pilota più potente e con la più alta capacità di combattimento al mondo" nella sua classe, ha dichiarato l’amministratore delegato dell’azienda della difesa turca, Selcuk Bayraktar, attraverso il suo profilo Twitter. Il velivolo – i cui progetti, brevetti, avionica e meccanica appartengono tutti alla società Baykar – è più avanzato del modello precedente, il Bayraktar TB2, che è stato ampiamente utilizzato e venduto a una serie di Paesi tra cui Ucraina, Qatar, Azerbaigian e Polonia. Tra le caratteristiche del drone Akinci spiccano la capacità di trasportare varie armi, tra cui una serie di missili, attaccare obiettivi sia in aria che a terra, operare a fianco di jet da combattimento e volare più in alto e rimanere in aria più a lungo dei droni prodotti in Turchia.(Res)