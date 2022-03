Ucraina: Borrell, aumentano censura media e repressione proteste in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia stanno aumentando la censura dei media imposta dalle autorità e la repressione delle proteste pacifiche contro la guerra in vista dell'invasione militare dell'Ucraina, non provocata e ingiustificata. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell che ha ricordato come ieri "sono stati banditi altri due dei media più importanti della Russia, Echo e TV Rain di Mosca, così come i siti web di una serie di altre organizzazioni di media indipendenti". Inoltre, "oggi l'Eco di Mosca è stata liquidata", ha aggiunto. "Questi mezzi di comunicazione sono stati messi a tacere per aver fornito una piattaforma a fonti e voci che contestano il quadro falsificato della situazione sul campo in Ucraina come rappresentato dal governo russo e dalla rete di disinformazione sotto il suo controllo, compresi i canali televisivi russi controllati dallo stato", ha sottolineato Borrell. (segue) (Beb)