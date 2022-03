Ucraina: Borrell, aumentano censura media e repressione proteste in Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo rapporti affidabili, più di 7600 manifestanti contro la guerra in più di 120 città sono stati arrestati dall'inizio dell'invasione militare russa dell'Ucraina. È molto preoccupante il fatto che la Duma di Stato russa stia attualmente elaborando una legge che consentirà la condanna a 15 anni di reclusione per coloro che esprimono opinioni che si discostano dalla linea ufficiale del governo", ha proseguito l'Alto rappresentante. "Applaudiamo al coraggio di quei cittadini russi che osano opporsi pubblicamente alla guerra che Putin sta conducendo contro l'Ucraina, nonostante la censura e la repressione. Applaudiamo ai media indipendenti russi e alle Ong russe che difendono i valori della democrazia, dello stato di diritto e della libertà e ci sforziamo di informare il popolo russo della situazione sul campo in Ucraina", ha concluso. (Beb)