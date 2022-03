Messico: analisti Banca centrale, pil 2022 al 2,27 per cento e inflazione al 4,42 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Messico (Banxico) ha portato al 2,4 le previsioni di crescita dell'economia per il 2022 in calo rispetto al 3,2 per cento stimato in precedenza. Il dato, contenuto nel rapporto trimestrale ottobre-dicembre 2021 pubblicato mercoledì, rappresenta lo scenario centrale di una finestra compresa tra l'1,6 e il 3,2 per cento. Migliora invece il pronostico per il 2023, una crescita del 2,9 per cento (punto ce entrale dela finestra 1,9-3,9 per cento) contro il 2,7 per cento scritto nel rapporto luglio-settembre. Banxico conferma peraltro il tasso del 4 per cento di crescita dell'inflazione 2022, esattamente al limite superiore della finestra obiettivo del 3 per cento con un punto percentuale in più e in meno. Un valore già ipotizzato dall'autorità monetaria a febbraio, quando i governatori avevano portato al 6 per cento il tasso di sconto. (segue) (Mec)