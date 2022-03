Messico: analisti Banca centrale, pil 2022 al 2,27 per cento e inflazione al 4,42 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si legge nell’aggiornamento del World economic outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi), diffuso il 25 gennaio, il Messico registrerà una crescita del 2,8 per cento nel 2022. La stima per l’anno in corso è inferiore dell’1,2 per cento rispetto al dato diffuso lo scorso ottobre. La minore crescita degli Stati Uniti, si legge, porta con sé la prospettiva di una domanda esterna più debole del previsto per il Messico nel 2022. Nel rapporto sulle prospettive economiche globali (Global Economic Prospects) pubblicato l'11 gennaio, la Banca mondiale (Bm) ha ipotizzato per il Messico una crescita del prodotto interno lordo (pil) del 3 per cento, senza alterare la stima precedente. (segue) (Mec)