Messico: analisti Banca centrale, pil 2022 al 2,27 per cento e inflazione al 4,42 (5)

- Per la Commissione economica nelle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), a fine 2022 l'economia del Messico rallenterà il suo ritmo di crescita, passando dal 5,8 per cento registrato nel 2021 al 2,9 per cento dell'anno in corso. Il pronostico - contenuto nel "Bilancio preliminare 2021" del 12 gennaio - mette il Messico nella parte bassa della classifica della crescita per l'anno appena iniziato, anche sotto il 3 per cento assegnato al Venezuela. Per la Cepal, il Paese nordamericano risentirà soprattutto del minore impulso in arrivo dall'economia di Stati Uniti e Cina, principali partner commerciali. (segue) (Mec)