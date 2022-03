Fisco: Gasparri (FI), unità? Su Covid e Ucraina ma riforma catasto non urgente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, osserva che "ha ragione Enrico Letta. E' il momento dell'unità attorno al governo sulle cose serie come la lotta al Covid e l'impegno per l'Ucraina. Pertanto - continua il parlamentare in una nota -, non ci si può dividere sul catasto. Si stralci l'articolo 6 della delega fiscale e basta. Non potrà certo Draghi dire, in sede internazionale, che il suo governo entra in crisi per una questione così secondaria. Il governo vada avanti sulle cose urgenti e rinunci a cose sbagliate. L'articolo 6 va abolito senza tentennamenti". (Com)