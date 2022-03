Imprese: Labriola (Tim), Ardian offre 1,3 miliardi per quota nella holding di Inwit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim ha ricevuto da Ardian un’offerta per comprare il 41 per cento di Daphne 3 (holding che detiene il 30,2 per cento di Inwit, controllata da Tim al 51 per cento), al prezzo di 1,3 miliardi di euro. Lo ha precisato Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, durante la conference call odierna con gli analisti. Nel caso in cui l’offerta venisse accettata, ha aggiunto, “rimarremmo con una partecipazione del 10 per cento”. (Rin)