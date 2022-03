Siccità: Coldiretti, Po a secco minaccia un terzo cibo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La siccità nel bacino del Po minaccia oltre un terzo della produzione agricola nazionale, fra pomodoro da salsa, frutta, verdura e grano, e la metà dell'allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo. E' quanto afferma la Coldiretti nel commentare in una nota l'sos lanciato dall'Osservatorio sulle crisi idriche riunitosi in seno all'Autorità distrettuale del Fiume Po-Ministero transizione ecologica, secondo il quale la situazione peggiora ed è grave con fino al 40 per cento di portata in meno nelle sezioni esaminate del fiume e fino al 60 per cento in meno negli affluenti. Al nord il fiume Po in secca al Ponte della Becca è sceso a -3,11 metri, più basso che a Ferragosto ed è rappresentativo della situazione di sofferenza in cui versano tutti i principali corsi d'acqua al nord come d'estate ma anomalie si vedono anche nei grandi laghi che hanno percentuali di riempimento che vanno dall'8 per cento di quello di Como al 30 per cento del Maggiore, secondo il monitoraggio della Coldiretti. (segue) (Com)