Puglia: Emiliano, via a dibattito pubblico su ss 16 Adriatica

- Al via il dibattito pubblico sui lavori della strada statale 16 Adriatica Bari-Mola, progetto presentato ufficialmente da Anas alla presenza delle principali istituzioni nazionali e locali coinvolte. Se n'è parlato oggi nel corso della conferenza stampa, in Sala di Jeso della Presidenza regionale, organizzata per illustrare il programma dei lavori per il dibattito pubblico sulla futura realizzazione della variante della strada statale SS16 "Adriatica" nel tratto che oggi attraversa Bari, Triggiano, Noicattaro e Mola di Bari. L'annuncio in una nota della Regione Puglia. Il progetto ha l'obiettivo di risolvere la congestione metropolitana, rafforzare i collegamenti interurbani e migliorare il collegamento con il porto e con il Sud della Puglia lavorando a un tracciato che si configurerà come strada a scorrimento veloce previsto nella programmazione nazionale e nel Piano urbano della mobilità sostenibile della Città metropolitana di Bari. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, il Responsabile della Struttura Territoriale Puglia di Anas Vincenzo Marzi, e la Coordinatrice del Dibattito Pubblico, Maddalena Rossi. Presenti anche i sindaci di Triggiano, Antonio Donatelli, di Noicattaro, Raimondo Innamorato, e di Mola di Bari, Giuseppe Colonna. Hanno chiuso i lavori la Presidente della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico, Caterina Cittadino, e la Referente della Commissione Via, Monica Pasca. (segue) (Ren)