Puglia: Emiliano, via a dibattito pubblico su ss 16 Adriatica (2)

- Il presidente Michele Emiliano ha affermato: "Il dibattito pubblico è un importantissimo evento nel metodo e nel contenuto. Ringrazio il sindaco di Bari, Antonio Decaro, Giovanni Giannini, già assessore ai Trasporti, e adesso l'assessore Maurodinoia per il lavoro che hanno svolto. Come anche il responsabile della struttura territoriale Puglia di Anas, Marzi, perché con la sua approfondita conoscenza, determinazione ha dato una accelerazione a questo processo, dopo tanti anni di attesa. Questa bretella restituisce vita ai cittadini, come sottolineava prima il viceministro Morelli. Restituisce naturalmente anche sicurezza perché un traffico meno congestionato agevola tutto il sud della Puglia. È un'opera che ridona alla città di Bari, ai suoi residenti, serenità e agibilità di trasporto su ruote, facendo diminuire notevolmente i tempi di percorrenza. La Statale 16 è un'arteria fondamentale, tra le più importanti di tutta Italia. E questo è un investimento che avrà ricadute in termini di benefici su tutti i cittadini, non solo i residenti, i pugliesi, ma anche sul flusso turistico particolarmente intenso nei mesi estivi". Dunque ha aggiunto: "Ringrazio, per finire, tutti i sindaci presenti, protagonisti di questo dibattito pubblico, che noi consideriamo fondamentale e che anche noi, come Regione abbiamo inserito in una legge regionale ad hoc". (segue) (Ren)