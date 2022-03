© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Protezione Civile di Torino Francesco Tresso ha annunciato che da oggi pomeriggio via Pietro Micca e via Viotti, le due zone del centro storico colpite dalla fuga di gas, verranno riaperte al traffico veicolare. Anche la sede dei binari di via Pietro Micca è stata completamente ripristinata e dopo i collaudi da parte di Gtt le linee ritorneranno progressivamente alla normalità. (Rpi)