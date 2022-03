Francia: Covid, da 14 marzo via green pass e mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 14 marzo in Francia verrà sospeso il super green pass istituito nell'ambito della crisi del coronavirus, mentre la mascherina non sarà più obbligatoria ad eccezione dei trasporti pubblici. Lo ha annunciato il primo ministro Jean Castex all'emittente televisiva "Tf1". Il certificato sanitario rimarrà in vigore negli istituti sanitari come ospedali e case di riposo, così come l'obbligo vaccinale per i lavoratori di quelle strutture. (Frp)