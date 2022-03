Libia: premier Dabaiba ordina ingaggio militare contro convogli armati non autorizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate libiche affiliate al ministero della Difesa del Governo di unità nazionale (Gun) hanno l'ordine di attaccare qualsiasi convoglio armato che si mobilita senza il permesso del ministero stesso. Lo ha riferito il premier del Gun, Abdulhamid Dabaiba, in un comunicato pubblicato sui canali ufficiali del governo. Nel suo discorso di ieri, Dabaiba aveva dichiarato che "il governo di Fathi Bashagha - il premier incaricato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, in Cirenaica - non sarebbe in grado di guidare il Paese nelle sue sfide e, quindi, non ha posto in Libia". (Lit)