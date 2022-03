Svezia: Covid, da aprile abolita legge per emergenza pandemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da aprile, il Covid-19 non sarà più classificato come una malattia pericolosa a livello generale in Svezia. Questo quanto emerge da un disegno di legge proposto dal governo svedese, che chiede di abolire a partire da fine marzo anche le disposizioni relative alla pandemia. Come ha spiegato la ministra per gli Affari sociali Lena Hallengren, l'esecutivo non ritiene probabile una nuova ondata di coronavirus nel prossimo inverno. "Al momento non riteniamo che in futuro ci saranno nuove restrizioni, almeno nel modo in cui abbiamo sperimentato per due anni. Ma se dovessimo trovarci in una situazione del genere, dovremo creare una nuova legge", ha detto la ministra. (Sts)