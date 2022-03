Sud: Cartabia, aggredire subito alto turnover di magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo aggredire immediatamente una delle criticità emerse, l’alto turnover dei magistrati al Sud: possiamo immaginare qualche intervento normativo, per andare in aiuto degli uffici giudiziari, mentre confido nell’Ufficio per il processo per l’abbattimento dell’arretrato". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel corso della presentazione oggi della Relazione della commissione Giustizia nel Sud e nelle Isole, cui ha partecipato anche la ministra competente, Mara Carfagna. (Rin)