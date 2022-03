Roma: De Gregorio (CC), interverremo su essenze arboree, ok a mozione catasto del verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'Assemblea capitolina ha votato all'unanimità la mozione per dare attuazione al catasto verde. La mozione “che ho proposto, predisposta insieme all'assessora ombra all’Ambiente, Silvia Ambrosio, per dare attuazione concreta al catasto del verde, strumento utilissimo per intervenire in modo incisivo sulle essenze arboree che abbiamo in città, garantendo la cura del verde pubblico e la sicurezza delle alberature". Lo scrive in una nota la capogruppo in Assemblea capitolina della lista Civica Calenda, Flavia De Gregorio. "Sulla necessità di dover mettere a sistema gli strumenti che abbiamo, per pianificare interventi mirati sul verde pubblico cittadino ci siamo trovati tutti d'accordo: il Catasto del Verde pubblico e privato, che Roma Capitale ha istituito un anno fa, ha come obiettivo quello di realizzare il censimento georeferenziato e open-source del patrimonio verde alberi e arbusti cittadino”, spiega. (segue) (Com)