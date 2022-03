Roma: De Gregorio (CC), interverremo su essenze arboree, ok a mozione catasto del verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tramite l'utilizzo di sistemi di geolocalizzazione e l'apposizione di un codice numerico o alfanumerico, si può identificare il soggetto verde rilevato attraverso parametri specifici. Il catasto aiuta ad avere più chiaro l'intervento da fare su un albero e quali essenze o specie si possono piantare. Roma Capitale ha inoltre previsto, a corredo, il piano di tutela, sviluppo e valorizzazione del Verde che integra il Piano regolatore generale per la definizione del sistema verde cittadino – aggiunge la capogruppo -. È ora di dare attuazione a questi strumenti che sono rimasti su carta: la mozione approvata oggi impegna sindaco e giunta a promuovere tutte le iniziative volte ad attuare in concreto il catasto del verde e il Piano di Tutela, con l'obiettivo di realizzare una efficace programmazione del verde, individuando e reperendo personale qualificato e competente a cui affidare la gestione degli strumenti che abbiamo a disposizione", conclude De Gregorio. (Com)