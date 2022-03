Como: Galli, sabato riapre Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo, offerta di alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema portante di quest'anno sarà il pianeta della bicicletta “al femminile”, con l'ampliamento della sezione dedicata al ciclismo in rosa e in azzurro, con un omaggio alle imprese delle Nazionali e come sempre numerose iniziative legate alla cultura di questo sport inclusivo. L'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, sottolinea che "la nuova stagione del Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo, gemma dell'offerta museale della nostra Regione, si annuncia rosa, verde e digitale. Rosa perché sarà valorizzato e arricchito il patrimonio museale legato alle imprese del ciclismo femminile. Verde perché il Museo si aprirà ulteriormente all'incanto del territorio circostante con proposte suggestive di pedalate sul Ghisallo e dintorni. Digitale, infine, perché prosegue il lavoro di digitalizzazione dell'archivio storico del museo". "Un'iniziativa - aggiunge Galli - che rientra nell'ambito dei progetti culturali diversificati e integrati contenuti nei Pic (Piani Integrati della Cultura) lariano 'Un tesoro di territorio' vincitore del bando di Regione Lombardia e coordinato dalla Camera di Commercio di Como e Lecco. I Piani Integrati della Cultura sono uno strumento innovativo di progettazione culturale strategica in cui credo molto. Incoraggiano programmazioni integrate, sinergie inedite e collaborazioni virtuose tra soggetti differenti. Sono convinto che si tratti di una leva fondamentale per la ripartenza dei territori, all'insegna della valorizzazione integrata dell'offerta culturale". "Una ripartenza - conclude l'assessore regionale - che dovrà ispirarsi ai valori più nobili e autentici dello sport del pedale: tenacia e dedizione, spirito di sacrificio, impegno e fatica". "Abbiamo deciso - dice il direttore del Museo del Ghisallo Carola Gentilini - di dedicare questa riapertura stagionale al mondo, al pianeta femminile. Un pensiero alla Madonna del Ghisallo che dal Santuario limitrofo ci protegge e protegge tutti i ciclisti". (segue) (Com)