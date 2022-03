Como: Galli, sabato riapre Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo, offerta di alto livello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ripartiamo con l'entusiasmo che il ciclismo sa generare - evidenzia Antonio Molteni presidente della Fondazione - di pedalata in pedalata. Sarà un anno dentro e fuori dal Museo con una serie di proposte legate anche alla scoperta del territorio e dell'ambiente grazie alla nuova dotazione di biciclette (anche e-bike), una flotta brandizzata Museo del Ghisallo". Curiosando fra i numeri, in totale il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo espone 1607 cimeli fra biciclette, maglie, gagliardetti, tessere, attrezzatura meccanica, singole componenti di bicicletta, vari capi di abbigliamento, coppe e premi vari, quadri, sculture, francobolli, diplomi e documenti vari. Nel dettaglio: 139 biciclette e 476 maglie. È un catalogo che cresce di anno in anno: sono 133 le donazioni, tra maglie e biciclette, arrivate nel biennio gennaio 2020 - gennaio 2022: tra le maglie ci sono due intere collezioni (43 della collezione Angelo Galli, maglie storiche; 35 collezione Mario Orsi). Dopo la riapertura del 5 marzo, il primo appuntamento simbolico è fissato per l'8 marzo, giornata della donna. Il Museo sarà con ingresso gratuito per tutte le donne. Il 12 marzo, invece, parte il primo appuntamento PIC un tesoro di territorio, con l'esibizione del maestro Rossella Spinosa e il suo omaggio alla Milano-Sanremo in programma il 19. Il 26 marzo, Oltrebici Oltrelario propone una Bike Marathon Cicloletteraria con spettacolo teatrale finale (ore 17 ca). Oltrebici parole in movimento sarà guidata da Alessandra Schepisi (Radio24 - A Ruota Libera) e Pierpaolo Romio (Girolibero), per un Incontro cicloletterario in bicicletta o a piedi, promosso dal Gal del Triangolo Lariano con tappa successiva, la domenica 27, in Val d'Intelvi. Ed ancora, sempre il 26, la mattina, un convegno e l'accoglienza della pedalata dedicata all'iniziativa: Padre Aristide e Ginettaccio, il mistero di una foto con inizio alle ore 11. (Com)