Algeria: presidente Tebboune istituito l'ispettorato per il funzionamento delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha istituito oggi l'ispettorato generale della presidenza della Repubblica. Secondo un comunicato stampa della presidenza, l'organismo avrà come compito quello di esaminare tutti i settori della macchina di governo, ad eccezione della difesa e della giustizia. Lo scorso novembre, in un'intervista, Tebboune aveva rivelato l'intenzione di creare un ispettorato generale la cui missione è monitorare il funzionamento delle istituzioni statali e dei loro funzionari. In quell'occasione, il capo dello Stato aveva spiegato che la sua estromissione dalla guida dell'esecutivo nel 2017 era stata dovuta alla creazione di questo organismo. (Ala)