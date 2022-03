Ucraina: Di Maio, ambasciatore Zazo è simbolo di sistema Italia che funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Ucraina, Pier Francesco Zazo, è il simbolo di un Sistema Italia che sta funzionando e che, con impegno, continua a dare il massimo in una situazione drammatica. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Poco fa dall’unità di crisi del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ci siamo collegati con il nostro ambasciatore in Ucraina Pier Francesco Zazo. È stato l’ultimo a lasciare Kiev, dopo aver messo in salvo oltre cento italiani. A lui e a tutto il personale dell’ambasciata va il ringraziamento del governo italiano”, ha dichiarato il ministro. “Ho parlato con il presidente Draghi. Siamo tutti quanti fieri di quello che lei ha fatto in questi giorni”, ha continuato Di Maio. Zazo è stato “letteralmente sotto le bombe ed è stato l’ultimo ambasciatore a lasciare Kiev”, non da solo ma “con decine e decine di italiani” che ha messo in salvo. “Sono contento che lei stia andando a ricostituire la nostra ambasciata a Leopoli”, ha concluso il ministro. (Res)