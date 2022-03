Ucraina: Peluffo (Pd), pensare ad accoglienza che non solo risponda all'emergenza ma che duri nel tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd Lombardia fin da subito si è messo a disposizione dei Comuni, delle Prefetture e delle tante associazioni, per aiutare i profughi ucraini che stanno arrivando. Il tempo di questa emergenza rischia di essere lungo. Per questo stiamo sollecitando iniziative che favoriscano la presenza e l'integrazione nel medio periodo dei rifugiati nel nostro territorio". Lo ha detto Vinicio Peluffo, segretario del Pd Lombardia a Radio Immagina. "Anche i nostri circoli Pd sono a disposizione per fare questo: stiamo lavorando per garantire a chi fugge non solo un tetto sotto cui stare ma anche attività che garantiscano una vita dignitosa e integrata come corsi di italiano, accesso ad internet etc. Questo è il nostro ruolo: pensare ad un'accoglienza che risponda immediatamente ad una emergenza ma che duri nel tempo. Perché quello che sta succedendo in Ucraina cambierà nel profondo l'Europa". (Com)