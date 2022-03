Ucraina: Serracchiani (Pd), tregua immediata, tacciano armi, parli diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo intero, come evidente dal voto di ieri all'assemblea delle Nazioni Unite, condanna l'aggressione militare russa. Occorre andare avanti con le sanzioni e con tutte le iniziative per far cessare la guerra. Devono tacere le armi, deve parlare la diplomazia, deve vincere la pace. Chiediamo che si decida immediatamente una tregua e che si dia spazio alla diplomazia per mettere fine alle sofferenze del martoriato popolo ucraino. Chiediamo che al tavolo delle trattative le delegazioni russa e ucraina decidano subito sui corridoi umanitari necessari per salvare le tante innocenti vittime di questa guerra". Lo afferma Debora Serracchiani, capogruppo dei deputati Pd alla Camera. (Rin)